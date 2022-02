La Ville de Bruxelles va réaménager l'avenue de l'Héliport, dans le quartier Nord, en profondeur. Objectif : transformer cet égout à voiture en une rue piétonne avec un beau parvis à hauteur de l’école Klavertje 4.

Concrètement, le chemin piétonnier sera élargi, les 36 places de stationnement supprimées, la chaussée rétrécie et l’ensemble sera mis sur un même niveau. Ces interventions ralentiront la circulation. À l’avenir, il sera possible de traverser la route en toute sécurité en utilisant l’un des trois larges passages pour piétons. Par ailleurs, une aire de réparation pour les vélos sera installée et une partie de la route sera aménagée en piste cyclable récréative afin que les enfants du quartier puissent apprendre à faire du vélo en toute tranquillité. Au total, 33 supports à vélos seront placés.

La liaison avec le plateau surélevé du Foyer Laekenois sera également remaniée. Un nouveau grand escalier paysager permettra d'accéder facilement au domicile d'un grand nombre d'élèves et constituera un véritable lieu de rencontre pour le quartier. La plantation de 16 nouveaux arbres à proximité de la route obligera les automobilistes à modérer leur vitesse. Pour stimuler la biodiversité, il y aura un total de 10 espèces d’arbres différentes. En outre, le réaménagement augmente de 45,47 % la zone verte et perméable du périmètre.

Celle et ceux qui souhaitent se prononcer sur le projet, c'est maintenant. L’enquête publique vient de démarrer, clôture le 3 mars.