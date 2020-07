En deux mois, plus de 3 000 trajets ont été offerts au personnel soignant.

Un an et demi après son implantation dans la capitale, l’opérateur européen de micro-mobilité Dott célèbre un million de trajets dans la capitale.

Dott est opérationnellement rentable depuis le mois de novembre dernier. "Nous sommes très heureux de célébrer cette étape importante : un million de trajets à Bruxelles avec des trottinettes qui durent (certaines depuis 18 mois), une rentabilité qui se confirme, et une équipe fidèle et professionnelle. Merci à tous nos utilisateurs !", déclare Marien Jomier, City Manager à Bruxelles et Liège.

Alors que de nombreux opérateurs ont arrêté leur service pendant le confinement, Dott a pris la décision de maintenir un service réduit afin de faciliter les trajets des personnes ayant l’obligation de se déplacer.

En deux mois, plus de 3 000 trajets ont été offerts au personnel soignant. Dans son entrepôt à Bruxelles, situé à proximité de Tour & Taxis, Dott emploie plus d’une quinzaine de personnes, en CDI, qui contrôlent, rechargent et réparent les trottinettes.

"La sécurité est un élément clé de la stratégie de Dott. Dans les entrepôts, tous les véhicules et équipements mécaniques sont régulièrement désinfectés. Les trottinettes sont systématiquement désinfectées avant leur mise en circulation. Tous les salariés sur le terrain sont équipés pour se protéger et désinfecter le matériel", conclut Marien Jomier.