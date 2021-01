Cette semaine, l’opérateur de micromobilité franco-néerlandais Dott fête ses deux ans d’opération à Bruxelles. La société compte aujourd’hui plus de 2 millions de trajets effectués par plus de 150 000 utilisateurs.

"Le 28 janvier 2019, Dott apparaissait dans la capitale belge. À l’époque, il y avait plus de sept compétiteurs sur le marché, notre flotte ne comptait que 400 trottinettes et notre zone d’opérations était limitée à cinq communes. Aujourd’hui, nous sommes présents dans les 19 communes de Bruxelles et nous avons 3000 trottinettes à Bruxelles", explique Marien Jomier, City Manager de Dott Belgique.

"Grâce à une vision locale et une approche collaborative avec la ville, Dott a réussi à devenir l’un des moyens de transport alternatifs préférés des Bruxellois. En 2019, une de nos plus grandes fiertés était de proposer Bancontact et PayPal à nos utilisateurs pour offrir un service à tous les bruxellois. En 2020, notre plus grande fierté est d’avoir aidé le personnel soignant de plusieurs hôpitaux de la ville depuis le mois de mars", déclare Zaïna Risaci, marketing manager de Dott Belgique. "Se déplacer en trottinette permet de respecter naturellement la distanciation sociale. En tant qu’acteur de la mobilité, nous voulons garantir un service sûr et accessible au plus grand nombre. C’est pour ça que nous avons agrandi notre zone d’opération et lancé plusieurs forfaits adaptés aux usages de nos utilisateurs", ajoute Marien Jomier.