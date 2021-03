Alors que Lime a présenté ce mardi son nouveau modèle de trottinettes électriques, c'est au tour de son concurrent Dott d'annoncer le déploiement progressif de sa flotte de trottinettes à batteries amovibles dans les rues de la capitale.

"Ce nouveau modèle de trottinettes présente de nombreux avantages", explique Zaïna Risaci, marketing manager de Dott Belgique. "Plus besoin de rapatrier les trottinettes électriques à l'entrepôt pour être rechargées, ce qui réduit de 50% les déplacements logistiques pour la recharge et maintenance des trottinettes. Le changement de batterie vide par une batterie pleine s'effectue en pleine rue, en même temps qu'un contrôle qualité de la trottinette."

Dans les semaines à venir, l’intégralité de la flotte sera renouvelée. assure Zaina Risaci. "La sécurité reste un élément clé de cette nouvelle trottinette : deux freins aux poignées, comme sur un vélo, des roues équipées de pneumatiques, d’un gros amortisseur et une plateforme plus large (18,5 cm) pour plus de confort."

En complément, Dott offre une couverture d’assurance complète à ses utilisateurs (responsabilité civile et garantie individuelle accident).