Deux ans après son arrivée dans la capitale européenne, Dott, l’entreprise de trottinettes électriques en libre-service, dévoile son nouveau modèle.

"Ce nouveau modèle, encore plus robuste et confortable, propose plusieurs innovations, comme des clignotants au niveau du guidon et de la roue arrière pour plus de visibilité et de sécurité pour les utilisateurs, une roue avant plus grande qui aura 30 cm, contre 24 cm sur les anciens modèles, un cadre plus solide, un éclairage plus adapté à la conduite de nuit", explique Marien Jomier, General Manager de Dott Belgique.

Le nouveau modèle dispose également d’un système de suspension plus efficace afin d’améliorer le confort sur pavés bruxellois, et d'un support de téléphone.

Il s’agit du deuxième modèle à batterie amovible de l’entreprise franco-néerlandaise. “Depuis le mois de février, nous déployons progressivement une flotte de trottinettes à batteries amovibles à Liège et à Bruxelles dans le but d’offrir aux habitants un mode de déplacement non polluant et non carboné, tout en leur apportant un service encore plus sûr et plus confortable”, précise Marien Jomier.