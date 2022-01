La mesure a été prise fin octobre par le collège échevinal d’Ixelles et Bruxelles Mobilité. La rue des Cygnes, une des perpendiculaires à la place Flagey, dispose désormais d’un double-sens pour les bus, taxis et cyclistes.

Parmi les raisons de ce "détail" de circulation évoquées à l’époque par l’échevin ixellois Yves Rouyet (Écolo): un gain de temps pour le bus 59, qui ne doit désormais plus effectuer un détour chronophage et congestionné vers Flagey via la rue de la Digue et la rue de la Brasserie. Et les récentes données collectées par la Stib lui donnent raison a posteriori.

Selon les calculs de la société régionale de transport, le double sens de la rue des Cygnes, qui permet aux bus 59 de directement rejoindre la place Flagey, a en effet permis "un gain moyen de 58 secondes par passage". En heure de pointe et en début de soirée, le gain atteint même les 80 secondes. Ce "raccourci" a de facto permis d’augmenter la vitesse moyenne du bus, qui passe de 10,9 km/h à 12,7 km/h.

"Le test a été véritablement concluant. La situation sera donc pérennisée. Une bonne nouvelle pour les nombreux les passagers et passagères du bus 59", se réjouit la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).