Douze nouveaux radars dès cet automne à Bruxelles: voici les emplacements

Dès l’automne, de nouveaux radars vont flasher les automobilistes dans la capitale. Douze nouveaux dispositifs répressifs vont en effet être installés prochainement dans les zones Ouest et Midi. "L’objectif n’est pas de faire payer des amendes. On veut avant tout une vraie politique de sécurité routière et de diminution de la vitesse, dans l’objectif de sauver des vies", assure le cabinet d’Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.