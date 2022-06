Il y avait du monde ce samedi dans la rue des Braves de Koekelberg. Petite artère perpendiculaire au parc Élisabeth. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours qu’on piétonnise une rue à l’aide de sacs de sable, de plantes, de troncs d’arbres.

"Il était temps de faire quelque chose. C’était une rue avec beaucoup de trafic de transit. C’est désormais un espace convivial, et il y aura des animations", sourit Charlie, riverain en tenue de travail, aux côtés d’une vingtaine de "braves" volontaires, locaux et membres d’associations.

Les autorités koekelbergeoise ont décidé de fermer la circulation de la rue, entre l’avenue de la Liberté et la rue Félix Vande Sande. Au milieu de la voirie trônent désormais de vastes constructions végétales formant deux îlots, sur lesquels ont été mis du sable et des plantations. "Je passe tous les jours ici avec les enfants. Ces aménagements vont rendre la ville agréable et vont permettre aux petits de jouer librement… Sinon, on ne fait que passer, que traverser les lieux", applaudit Charlotte, mère du quartier.

À terme, le collège échevinal veut transformer l'endroit de façon pérenne. "On prévoit un réaménagement de façade à façade. Ce test permet de voir si le lieu fonctionne comme une place", indique l’échevine de la Mobilité Marie Bijnens (Groen).

Un hommage aux Sœurs Brontë

Le projet, qui a germé plusieurs années, a été rendu possible par la configuration des lieux. "C’est un tronçon où il n’y a pas d’habitation, mais où se trouve le centre communautaire néerlandophone Comenius, avec une grande présence de jeunes", explique la mandataire Groen. "Ce nouvel aménagement permet de réaliser nos trois objectifs : limiter le trafic de transit, végétaliser l’espace public et créer un lieu de socialisation."

© D.R.



Le nom de la nouvelle place nouvellement créée a déjà été trouvé : place des Sœurs Brontë. "Elles ont un lien avec la commune", commente l’échevine des Travaux Muriel De Viron (Écolo), qui explique que les écrivaines britanniques ont fréquenté un internat du quartier. "En plus, c’est à côté de la bibliothèque", poursuit sa collègue. Une citation de Charlotte Brontë issue du célèbre roman Jane Eyre sera également bientôt inscrite sur le sol.

Aux côtés de la commune pour la réalisation du projet, la VGC (la commission communautaire flamande), qui injecte 15.000 euros dans la réalisation piétonne. Dans la rue se trouvent en effet le complexe Comenius avec un athénée secondaire, une école primaire, une garderie, une salle de sport, ainsi que le centre communautaire De Platoo. "Mais ce n’est uniquement un lieu de néerlandophones", assure Marie Bijnens.