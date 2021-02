La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt figure en première position du classement publié par TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative), une ONG allemande qui met à l'honneur 21 "héros" qui ont contribué à développer une société plus durable et éco-responsable en ces temps de Covid.

Elke Van den Brandt a le privilège de figurer en toute première position, devant Carlos Cadena-Gaitàn, ministre des Transports à Medellin (Colombie) et Andriy Bilyy, responsable du développement des transports à Kiev en Ukraine.

Plus loin dans le classement, l'on retrouve un certain Elon Musk, richissime entrepreneur et patron de Tesla et SpaceX, ainsi que la maire de Paris Anne Hidalgo.

La première place d'Elke Van den Brandt se justifie par le fait que " lorsque la pandémie est arrivée en Belgique, elle est parvenue à fédérer ses équipes pour améliorer la sécurité routière et rendre l'espace public à la population, en limitant la place de la voiture", peut-on lire dans le descriptif de TUMI. Le développement des coronapistes, l'instauration de zones apaisées et de la Ville30 sont également soulignés.

"Merci pour ce grand honneur", a affirmé Elke Van den Brandt sur les réseaux sociaux. "Merci aux équipes de Bruxelles Mobilité pour le dur travail réalisé dans l'ombre, nous continuerons à produire des efforts pour rendre Bruxelles toujours plus verte, et sécurisée."