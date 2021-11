Billy Bike et Villo ont désormais un nouveau concurrent à Bruxelles. L’opérateur Dott, connu depuis trois ans pour ses trottinettes électriques colorées, lance ce lundi ses premiers vélos électriques dans la capitale belge.

© DEMOULIN BERNARD

"Ça a toujours été la volonté de Dott, à Bruxelles et en Belgique, d’offrir une vraie multimodalité aux citoyens. Pas seulement la trottinette, mais aussi le vélo", explique Marien Jomier, responsable de Dott en Belgique.

La société franco-hollandaise met en circulation ce lundi 330 vélos et rajoutera chaque semaine 300 exemplaires à sa flotte, jusqu’à atteindre environ 2.000 bicyclettes électriques d’ici la fin décembre. L’engin bleu clair de Dott est, il faut le dire, maniable et très réactif. En deux, trois coups de pédales, le cycliste peut atteindre une vitesse de 20 km/h.

© DEMOULIN BERNARD

Avant Bruxelles, Dott a lancé son service location de vélos à Paris et Rome… et compte prochainement l’inaugurer à Londres. Quid des autres villes de Belgique : "L’objectif est d’abord de se concentrer sur Bruxelles. Une fois que ça se passera bien, sous réserve que les communes soient d’accord et nous donnent l’autorisation, on se déploiera progressivement dans les autres villes de Belgique."

Même prix vélo que trottinette

L’opérateur a opté pour un système "2 en 1". Via la même application Dott, l’usager a accès à la carte et peut choisir entre une trottinette ou un vélo en libre-service… et le prix est le même, à savoir 1€ pour le déverrouillage et ensuite 20 centimes par minute. Avec également un package à 3€ pour deux trajets de 30 minutes et un pack de 35€ pour cent trajets par mois.

Dott espère trouver sa place dans une concurrence déjà bien établie. Villo, avec plus de 4.000 bicyclettes en circulation, reste le champion au niveau du prix : 35,7€ d’abonnement par an et la première demi-heure gratuite… Mais les Villos doivent obligatoirement être déposés dans une station (350 à Bruxelles) et ne possèdent pas d’assistance électrique (du moins pour le moment, on attend avec impatience les nouvelles batteries !) … et sont – il faut l’avouer – assez lourds.

Il semble que Dott a plutôt comme concurrent direct Billy Bike : vélos électriques aux prix similaires (1€ de déverrouillage et 17 cents par minute), avec églement des formules d’abonnements.

Et grande interrogation : où stationner ces vélos partagés ? À l’heure actuelle, les règles sont les mêmes pour les vélos et les trottinettes. Mais attention, car cela risque de changer. Les partis de la majorité au parlement bruxellois veulent en effet revoir la réglementation de la micromobilité et comptent installer des "drop zones" obligatoires (ainsi que des limitations de vitesse). Des annonces vues d’un bon œil par le responsable de Dott. "On est demandeur d’un système uniformisé avec des zones de stationnement définies."