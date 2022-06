Ce dimanche la bicyclette sera la (petite) reine de la capitale. La 6e édition de la course BXL Tour, événement sportif déjà devenu incontournable, devrait attirer ce 19 juin des milliers de coureurs cyclistes pour un grand tour de Bruxelles, sous un soleil qui s’annonce éclatant, voire caniculaire. Créé en 2017, l’événement prévoit deux itinéraires : un de 32 km et un second de 40km sur des grandes artères bruxelloises, débarrassées du trafic pendant quelques heures.