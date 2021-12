Ce mardi, une nouvelle manifestation se tient à Bruxelles. Les syndicats du secteur de la santé se rassemblent en front commun pour notamment s'opposer à l’obligation vaccinale et dénoncer le manque de moyens.

Une manifestation qui, comme celles de ces derniers jours, a des répercussions sur la mobilité du Pentagone bruxelloise.

© Ro.Ma.

Le cortège a débuté vers 11h place de la Chapelle et se termine à l'intersection entre la rue du Commerce et la rue de la Loi vers 15h. "Des embarras de circulation sont à prévoir dans le centre-ville, le long de la Petite Ceinture (R20) entre Hôtel des Monnaies et la Porte de Namur, ainsi que dans le quartier européen", indique Bruxelles Mobilité. Il est conseillé aux automobilistes d’éviter la zone.

Les transports publics seront également impactés. La Stib annonce que "les lignes de tram 8, 92, 93 et 97, et de bus 12, 33, 34, 38, 48, 52, 54, 64, 71, 80 et 95, qui croisent l’itinéraire de cette manifestation, seront perturbées".

© Ro.Ma.