Malgré un bilan mitigé, les zones de rencontre seront pérennisées via leur intégration dans le plan Good Move.

Près de deux ans après leur entrée dans l’exécutif bruxellois, les Ecolo-Groen poursuivent leur travail de sape afin de faire de la capitale belge une ville apaisée en matière de mobilité. Autant dire qu’à l’heure actuelle, il y a du boulot. Rarement les tensions entre les automobilistes et les cyclistes ont été aussi tendues. Pour l’échevin bruxellois de la Mobilité Bart Dhondt (Groen), "la ville a été pensée pour faire rouler des voitures. On se rend compte aujourd’hui que ce n’était pas malin. On peut rendre nos villes plus attrayantes, faire venir les gens en ville, y faire revenir les habitants en modifiant l’usage de nos voiries. On le voit, de plus en plus de cyclistes prennent leur place dans l’espace public. Cela crée des frustrations. Pour moi, elles ne sont pas légitimes car tout le monde doit avoir sa place dans l’espace public".