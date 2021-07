Durant tout le mois de juillet 2021, Handycab, l'application de taxis dédiée aux PMR (personnes à mobilité réduite) lance l'action Compteurs bloqués en Région bruxelloise.

Concrètement, cette action donne la possibilité aux personnes à mobilité réduite, de se déplacer dans le périmètre des 19 communes bruxelloises pour un prix maximum de 15€ quelle que soit la longueur du trajet. Cette action débutera le premier juillet pour s'achever le 31 juillet. Cette offre sera valable pour les réservations via l'application et sur Internet (et non par téléphone).

"Il était essentiel pour ces trois acteurs partenaires de l'initiative (Handycab, Autonomia et Passe le Message à ton Voisin) de favoriser l’accessibilité de l’espace public aux personnes à mobilité réduite et d’accompagner le déconfinement progressif avec pour maître-mot : l’inclusion", arguent les organisateurs, qui ne bénéficient d'aucun subside pour leur action.

L'application lancée en septembre 2020 dans le contexte difficile que nous connaissons tous connaît, au 31 mai, une progression de 223% et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.