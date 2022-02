Les faits se sont déroulés ce jeudi dans un paisible quartier résidentiel à cheval sur les communes de Jette et Ganshoren. Une voiture a fini sa course sur le trottoir au rond-point des avenues de la Constitution et Broustin. "Il y a eu beaucoup d'autres accidents à cet endroit. Il faut agir tout de suite en réduisant le trafic et limitant la vitesse. J’ai peur pour mes filles", alerte Vincent, qui habite à cet endroit. Selon Bruxelles Mobilité, une dizaine d’accidents avec lésions corporelles ont été recensés au cours des quinze dernières années à cet endroit.