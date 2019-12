Le carrefour de l'Etoile n'est pas une zone à concentration d'accidents.

Mardi dernier vers 15h30, un enfant de dix ans a été mortellement fauché par une camionnette à Ixelles. L'accident s'est produit au croisement entre le rond-point de l'Etoile et l'avenue du Congo. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a franchi la rue à plus de six mètres du passage pour piétons, alors que le feu pour les piétons était rouge, indique la porte-parole du parquet.

De son côté, Bruxelles Mobilité précise que le carrefour de l'Etoile n'est pas une zone à concentration d'accidents (ZACA). La traversée piétonne rond-point de l'Etoile/avenue du Congo est gérée par feux. Ces derniers ont été reprogrammés il y a quelques années pour réduire des risques constatés d'exposition aux véhicules vireurs, sur trois bandes. "La phase verte piéton démarre avec une belle avancée par rapport à la phase verte des véhicules vireurs. La possibilité de conflit était donc très fortement réduite", explique Camille Thiry.

"Nous attendons les résultats de l'enquête sur les circonstances détaillées de l’accident mais il semblerait à ce stade que l’usager n’a pas traversé de manière adéquate. Chaque accident est un accident de trop et nous allons procéder à une inspection de sécurité routière. Nous faisons de même pour tout accident mortel afin de déterminer si nous pouvons encore améliorer la situation sur le terrain ou émettre des recommandations", conclut la porte-parole de Bruxelles Mobilité.