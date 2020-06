Le trafic automobile y sera très limité de midi à 18h.



La Commune de Saint-Josse-ten-Noode offre à ses habitants l'occasion de se réapproprier l'espace public en lançant les rues d'été. L'objectif consiste à donner la priorité aux formes de mobilité douce ainsi qu'aux jeux, faisant ainsi de la zone concernée, une rue apaisée. Le trafic automobile est strictement limité aux riverains dans le respect de l'esprit ludique et familial de la rue, le temps d'un dimanche après-midi de 12.00 à 18.00.



"Partant du constat que de nombreux habitants ne partiront pas à l'étranger cet été pour des raisons financières et sanitaires, nous souhaitons permettre aux citoyens d'introduire une demande auprès de l’administration communale afin de profiter pleinement de leurs rues", explique le bourgmestre Emir Kir. "Je suis convaincu que les Rues d'été connaîtront un beau succès auprès de la population car elles permettent de tisser du lien social : les voisins échangent, les enfants jouent ensemble, des projets de quartier naissent, etc. Ce sont des espaces de liberté que les habitants font vivre à travers leurs propres initiatives."

Les rues d'été viendront renforcer d'autres initiatives existantes telles que l'ouverture des huit parcs communaux jusqu'à 21.00. Le demandes relatives aux rues d'été peuvent être introduites dès à présent auprès du Service de la Participation citoyenne par courriel : mtanazefti@sjtn.brussels.