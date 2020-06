Le collectif everois a réalisé une vidéo voulant démontrer que la distanciation sociale est très compliquée à respecter dans certaines rues de la commune.

1140/0, le mouvement des citoyens pour une plus grande sécurité routière à Evere, réclame plus d’espace pour les modes actifs, piétons et cyclistes, notamment pour permettre le respect de la distanciation sociale. Les mesures de confinement sont de plus en plus assouplies mais les mesures barrières demeurent. Nous aimerions continuer à vivre en sécurité à Evere après cette crise du coronavirus. Néanmoins, il est aujourd’hui très difficile de respecter la règle de la distance de 1,5 mètre. Les trottoirs sont souvent bien trop étroits pour cela, notamment dans plusieurs noyaux commerciaux", demande le collectif, qui publie une vidéo montrant la difficulté de respecter les mesures sanitaires sur un trottoir de la Chaussée de Louvain.