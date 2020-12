La commune d'Evere a décidé de suspendre le contrôle du stationnement pour les fêtes de fin d'année. Aucun contrôle ne sera ainsi effectué les 24 et 26 décembre ne les 31 décembre et 2 janvier prochains.

L'objectif des autorités locales est de permettre aux Everois(es) d'effectuer leurs courses en toute sérénité et de soutenir les commerçants locaux, indique le bourgmestre Ridouane Chahid (PS). "On espère que cette mesure permettra de rapprocher encore plus les Everois(es) de leurs commerces."