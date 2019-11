Au 1er janvier 2021, l’ensemble de la Région bruxelloise sera une "Ville 30". Cette perspective sous-tend donc déjà l’ensemble du travail de Bruxelles Mobilité en matière de sécurité routière, de sensibilisation et d’infrastructure. Raison pour laquelle une campagne est lancée ce lundi avec comme slogan "Moins vite, c’est mieux", qui constitue le fil rouge et qui sera repris dans toutes les campagnes et actions qui prépareront la mise en agglomération 30 d’ici 2021.

88 radars fixes à Bruxelles

Actuellement, les zones de police bruxelloises ont déjà constaté 142 226 infractions aux limitations de vitesse au premier semestre 2019 et sont particulièrement attentives à sanctionner ces infractions. Outre le lancement de campagnes et de diverses actions de sensibilisation, la Région finance des radars (6 lidars, 88 radars fixes et 3 radars tronçons) et soutient financièrement les communes dans la sécurisation de certaines voiries communales.

"Chaque accident grave est un accident de trop ! Nous mettons tout en œuvre pour faire de Bruxelles un endroit plus sûr pour les cyclistes, les piétons et les automobilistes dans les mois et les années à venir. Nous allons travailler avec tous nos leviers : la sensibilisation, parce que chacun de nous doit être conscient des risques de la vitesse ; améliorer dès que possible, l’infrastructure des rues, pour qu’elles n’invitent plus à la vitesse et nous allons intensifier les contrôles sanction. Ensemble, avec les citoyens, les zones de polices et les communes nous allons faire de Bruxelles une ville Zéro mort, zéro blessé", explique Elke Van Den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.

Pour rappel, un excès de vitesse jusqu’à 10 km/h au-dessus de la limite autorisée coûte 53 euros. Un excès de vitesse de plus de 10 km/h au-dessus de la limite autorisée coûte 53 euros + 11 euros pour chaque km/h supplémentaire. On risque un retrait de permis de conduire à partir d’un excès de vitesse de 20 km/h.