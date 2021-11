C’est une partie du vaste projet de réaménagement du quartier du cimetière de Jette. Le square Secrétin, petit espace vert entre l’avenue Secrétin et la rue Lahaye et connu pour son majestueux "chêne de Hongrie", sera prochainement étendu. Le tronçon de l’avenue longeant le cimetière, entre le rond-point et l’avenue des Démineurs, sera en effet interdit à la circulation (à l’exception du tram) et transformé en parc.

L’arrêt du tram 62 sera dès lors déplacé et fera partie du nouveau pôle multimodal sur le boulevard de Smet de Naeyer. Le stationnement est également appelé à disparaître.

"La disparition du terminus permet de libérer de l’espace. On veut renforcer la biodiversité du site, effectuer un travail au niveau des eaux de pluie, et également installer des modules de sport extérieur…", détaille le premier échevin jettois Bernard Van Nuffel (Écolo). Pour mener à bien ce dossier, la commune vient de recevoir une subvention de 150.000€ de la part de Bruxelles-Environnement.

La Stib commencera les travaux au niveau des voies le 10 janvier, date à partir de laquelle le terminus du 62 sera mis hors service. Les autorités locales espèrent que le réaménagement complet sera terminé pour 2023.

Notons que trois autres projets jettois ont reçu un coup de pouce financier de Bruxelles-Environnement dans le cadre de l’appel à projets "Action Climat" : la création de parkings vélos sécurisés, le réaménagement de l’extrémité nord de l’avenue Liebrecht et le réaménagement "vert et durable" de l’avenue Odon Warland. Pour les quatre projets au total, la commune reçoit plus d’un demi-million d'euros de subvention.