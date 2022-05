La décision est tombée ! La commission de concertation, réunie à Schaerbeek le 21 avril dernier, a remis un "avis favorable" à la création d’un tronçon nord pour le métro 3. Mais comme souvent, il ne s’agit pas d’un blanc-seing absolu. L’avis est agrémenté de conditions … et elles sont nombreuses : au total, 200 conditions ont été établies. Ce qui va amener Beliris, à la manoeuvre, à revoir partiellement sa copie.

Si les conditions sont nombreuses, c'est notamment parce que, faut-il le rappeler, le dossier est d’envergure. Beliris ambitionne de creuser un nouveau tunnel de 4,5km entre la Gare du Nord et Bordet, muni de 7 nouvelles stations, d’une station d’épuration et d’un dépôt à Haren.

Parmi les multiples conditions techniques de la commission, il est notamment demandé à l’auteur de projet de renoncer à la passerelle prévue pour la station Verboekhove, de repenser les plans d’égouttage de la station Riga et de revoir les aménagements de mobilité du périmètre de la station Bordet

Remarques nombreuses également concernant la place Colignon où siège l'emblématique hôtel de ville de Schaerbeek : il est demandé d’élargir le périmètre de travaux afin d’assurer davantage de cohérence (remarque également formulée pour d’autres stations), et d’aménager la place schaerbeekoise en "zone de rencontre" limitée à 20 km/h.

"Cet avis favorable est assorti d’un grand nombre de conditions que les équipes de Beliris et de la STIB vont examiner dans les prochaines semaines, en concertation avec nos partenaires : la Région et les communes de Schaerbeek, Evere et Bruxelles-Ville. Cet avis favorable unanime nous permet de continuer à avancer dans la mise en œuvre de ce projet important pour la mobilité en Région de Bruxelles-Capitale. Pour mémoire, sur base de cet avis, il revient au fonctionnaire délégué de la Région de prendre position pour soit délivrer le permis (avec ou sans condition) soit demander une modification des plans", commente Cédric Bossut, directeur de Beliris.