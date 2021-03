L'annonce du faux festival La Boum du 1er avril dans la bois de la Cambre ne cesse de faire des émules. A l'heure d'écrire ces lignes, plus de 60 000 personnes ont manifesté leur intérêt pour cet événement totalement loufoque qui prévoit la venue de 94 DJ's répartis sur huit scènes.

L'événement a été créé pour faire rêver les fêtards en cette période de crise sanitaire. Il faut bien reconnaitre que l'affiche est des plus alléchantes avec les venues des meilleurs DJ's du monde. On retrouvera également derrière les platines "Maggi From The Block", DJ ALX 2 CROO, et DJ V-LAET-M.

© DR

Afin de prévenir tout débordement ce jour-là, la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles annonce un renforcement de la surveillance policière.

"L'activité #LaBoum annoncée sur les réseaux sociaux et qui aurait lieu dans le Bois de la Cambre le 1er avril est un poisson d'avril #fakenews et n'aura donc pas lieu. Aucune autorisation n'a été donnée pour un éventuel festival et la police y renforcera sa présence", peut-on lire dans un tweet.

"C'est clairement une blague du 1er avril sauf que beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une mascarade. Il n'est pas impossible que les gens se rassemblent quand même, mais les règles sanitaires ne le permettent pas", explique Wafaa Hamich, porte-parole du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS). "Même si les gens en rigolent, il faut quand même prendre des mesures préventives pour éviter des débordements."