Le rond-point au croisement de l’avenue du Cimetière de Bruxelles et de l’avenue Franz Guillaume portera le nom de "place Mounia Ouyahia".

Le 30 mai dernier, Mounia Ouyahia, une femme de 36 ans, est mortellement poignardée à Evere alors qu’elle promenait son bébé en poussette au croisement de la rue des Deux Maisons et de l’avenue du Cimetière de Bruxelles.

À la suite de ce meurtre d’emblée qualifié de féminicide, les autorités everoises, à l’initiative du bourgmestre Ridouane Chahid (PS) et de l’échevine Véronique Levieux (PS), ont décidé de rendre un nouvel hommage à la victime.

"Le collège a donc décidé de lancer la procédure qui consiste à renommer un espace public. Le lieu en question n’est autre que le rond-point au croisement de l’avenue du Cimetière de Bruxelles et de l’avenue Franz Guillaume, lieu où se sont déroulés les faits", indique la commune dans un communiqué. Le lieu portera donc le nom de "place Mounia Ouyahia".

"Notre intention est de rendre hommage à une femme innocente, victime d’acte barbare et lâche. Nous voulons rappeler avec force que le féminicide n’est pas un acte qui faut banaliser", déclare le bourgmestre faisant fonction.

Une cérémonie d’inauguration avec hommage aura lieu, et une œuvre "dédiée à toutes les victimes de féminicides et aux survivantes d’actes de violences sexistes" sera érigée à cet endroit dans un second temps.

Le suspect du meurtre a pour rappel été intercepté : il s’agit d’un homme de 26 ans, atteint de troubles mentaux. Son dossier sera renvoyé le 25 février prochain à la chambre du conseil, qui décidera ou non de renvoyer l’affaire au tribunal correctionnel.