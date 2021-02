La CGSP cheminots de Bruxelles n'accepte pas la suppression des guichets de la gare de Jette, a-t-elle fait savoir ce matin. Elle estime que cette décision "a été prise à la hâte, sans aucune concertation sociale."

"Cette fermeture est d’autant plus incompréhensible que le nombre de voyageurs montés en gare de Jette atteignait en moyenne près de 3.500 personnes par semaine en 2019. Supprimer les guichets dans les gares, c'est laisser la porte ouverte au vandalisme et aux fraudes. Il y aura moins de sécurité, mais aussi moins de services pour le public", argue le syndicat, qui dénonce le faut que cette décision va à l'encontre du développement du réseau suburbain bruxellois (Réseau S).

Le syndicat convoquera une réunion avec la direction de la SNCB ce mardi. "Si le dialogue devait échouer, nous demanderions à nos instances de déposer rapidement un préavis de grève. Il en va du maintien d’un service public de qualité et de l’avenir du personnel de la filière vente, ce dernier ressentant de plus en plus le manque de perspectives d’évolution de carrière."

Pour mémoire, la gare de Jette fait partie des 44 gares dont les guichets jugés non "rentables" par la SNCB. C’est le seul concerné sur le territoire de la région bruxelloise. Une période de transition est prévue du 1er mars à fin 2021, pendant laquelle ces 44 guichets resteront ouverts 2 ou 3 jours par semaine. Des stewards seront présents sur place dès le mois de mars pour informer les voyageurs de toutes les fonctionnalités des automates de vente. Ces appareils mentionnent en outre un numéro de téléphone donnant accès à une assistance gratuite à distance. L’accueil dans toutes ces gares restera toutefois garanti.