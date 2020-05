Le député Christophe De Beukelaer propose d'organiser une consultation populaire sur l'ouverture ou non du Bois de la Cambre aux voitures.

Alors qu'une réunion concernant la problématique de la fermeture du bois de la Cambre se tient cet après-mdi, entre les bourgmestre de la Ville de Bruxelles et d'Uccle ainsi que de la ministre de la Mobilité le CDH bruxellois déplore la "gué-guerre que se font Close (Ville de Bruxelles, Ndlr) et Dilliès (Uccle, Ndlr) à coup de pétitions sur le Bois de la Cambre".

"Le Bois de la Cambre a été le jardin de dizaines de milliers de Bruxellois pendant la crise. Ils se le sont appropriés comme jamais auparavant, et c’est une bonne chose. La façon dont les deux bourgmestres opposent maintenant les Bruxellois entre eux sur sa gestion est indécente", estime celui qui est notamment vice-président de la commission mobilité au parlement bruxellois.

"Où est Ecolo dans ce dossier? On ne les entend pas, ni à Uccle, ni à Bruxelles-Ville, ni à Ixelles, alors qu'ils sont partout en majorité… ni au gouvernement bruxellois où leur Ministre Maron a même la compétence des espaces verts!", s’étonne Christophe De Beukelaer.

La position du CDH elle, est claire sur ce dossier. "Le Bois de la Cambre ne peut plus être traversé par une autoroute à voiture. C’est le sens de l’Histoire et ceux qui s’opposent à ça, n’ont pas compris que c’est la qualité de vie en ville qui fera de Bruxelles une ville prospère qui garde sa classe moyenne", précise le député.

Pour y arriver, le CDH propose un plan en trois phases. "Dans l'urgence, il convient de réouvrir partiellement le Bois aux voitures car la situation sur place est intenable. Une telle opération doit se faire par étapes, avec un timing transparent. Des propositions ont déjà été faites par différents techniciens pour diminuer la place de la voiture dans ce superbe espace."

Le CDH propose également d'organiser une consultation populaire sur l’ouverture ou non du Bois de la Cambre. "C’est une belle opportunité de montrer que le politique a compris le message et qu’il est capable de co-décision avec le citoyen", s’enthousiasme Christophe De Beukelaer. "Bruxelles-Mobilité doit retenir deux ou trois scénarios et les soumettre aux citoyens au cours d’une consultation populaire dont les modalités doivent encore être précisées."

Finalement, le CDH demande à ce qu'on régionalise une bonne fois pour toutes le Bois."La situation actuelle démontre que le Bois de la Cambre touche à des enjeux qui dépassent de loin la commune de Bruxelles-Ville: mobilité, environnement, qualité de l’air, culture, etc. Le Bois doit être régionalisé", défend Christophe De Beukelaer. "C’est à Alain Maron, Ministre de l’Environnement, de prendre l’initiative pour négocier et réaliser cette régionalisation. Au lieu d’un combat de coqs, faisons de ce Bois de la Cambre un laboratoire d’une nouvelle manière de vivre Bruxelles!