Suite à la décision de justice qui a donné raison à la commune d'Uccle dans le dossier de la fermeture du bois de la Cambre, le collectif contre la fermeture du bois de la Cambre réagi à l’appel du Gracq et se mobilisera ce mardi midi, sur la grande plaine derrière le chalet Robinson. Plus de 700 personnes ont déjà manifesté leur intérêt sur la page Facebook de l'événement. Ils s'opposent à la réouverture du bois aux voitures à partir de début décembre.

"Vous êtes aujourd’hui des milliers de Bruxellois et de visiteurs à profiter quotidiennement du Bois de la Cambre et de la réduction du passage des véhicules dans celui-ci. Cette réduction a été mise en place dans le contexte sanitaire et c’est absolument génial car elle nous permet de continuer à bouger en utilisant cet espace vert pour renforcer notre bien-être et notre système immunitaire, dont on a tous bien besoin en cette période pas toute rose", explique le collectif. "Cependant, en raison d’une pression jamais vue par la voie de la justice de la commune d’Uccle et de certaines communes du sud de la Région, le trafic automobile risque d’y reprendre comme d’antan."

"Si vous venez à vélo, partagez avec nous un ou plusieurs tours autour de la boucle du nord du bois, dans les sens des aiguilles d’une montre. Vous n’êtes pas adepte du vélo : pas de souci ! Venez comme vous le sentez : à pied, en trottinant, en rollers, sur des échasses, avec des béquilles,… mais profitez pleinement de cet espace et montrez ainsi aux autorités que vous y tenez particulièrement", explique le collectif. "Si possible, habillez-vous de façon colorée et veillez surtout à porter un masque et à vous protéger et protéger les autres."