Ce dimanche, l’avenue de Tervueren vibrera au son des fanfares et réjouissances populaires à l’occasion de la tant attendue "Fête de l’avenue de Tervuren". Au programme : 3 km d’échoppes, des brocanteurs, des spectacles de cirque, un circuit de mini-vélo, des animations pour enfants… Bref, l’ensemble de l’avenue entre Mérode et le Chien Vert (parc de Woluwe) se transformera le temps d’une journée en vaste espace de jeu. Ce qui aura de grandes répercussions sur la mobilité d’Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre.

© D.R.

L’avenue de Tervueren sera fermée ce dimanche dans les deux sens, entre le parc du Cinquantenaire et le boulevard de la Woluwe (c’est-à-dire les environs de l’arrêt Musée du Tram), de 4h du matin à 21h, nous indique Bruxelles Mobilité.

"Les tunnels Tervueren et Cinquantenaire seront fermés et il ne sera donc plus possible de bifurquer en direction de Tervueren dans le tunnel Belliard. Ce dernier restera cependant ouvert à la circulation direction E40-A3", explique la porte-parole de l’administration régionale.

Le bus 81 s’arrêtera à Mérode

Perturbations prévues également au niveau du réseau de la Stib ce dimanche. De 9h30 à 19h, le tram 81 aura son terminus à Mérode, avec un arrêt provisoire avenue des Celtes. La connexion Mérode-Montgomery ne sera donc pas assurée par ce tram lors de cette période, mais la correspondance restera à tout moment possible via le métro 1.

Durant toute la journée de ce dimanche, les bus 27, 80 et 61 seront eux aussi perturbés. Les arrêts Nerviens, Gaulois, Mérode, Montgomery et Ichec ne seront pas assurés par le 27 et 80, ainsi que l’arrêt Leman pour ce dernier.

Le bus 61 ne desservira quant à lui pas les arrêts Wappers, Chevalerie, Mérode et Montgomery.