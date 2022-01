À Jette, le projet de la Stib est désormais sur les rails ! Le secrétaire d’État bruxellois en charge de l’Urbanisme, Pascal Smet (one.brussels – Vooruit), a indiqué ce vendredi que la Région délivre le permis d’urbanisme pour le projet de réaménagement des abords du square Jules Lahaye, communément appelé "le quartier du cimetière".

Selon le projet de la Stib, le petit square Secrétin, connu pour son majestueux "chêne de Hongrie", va être étendu : le tronçon longeant le cimetière entre l’avenue des Démineurs et le rond-point sera transformé en parc, et la circulation y sera interdite, à l’exception des trams.

Pascal Smet applaudit cette "zone sans trafic et conçue pour les piétons et cyclistes qui prend en compte le défi climatique". "Encore une fois, la mise en œuvre de Good Move se traduit par un projet exemplaire qui permet à la fois, une sécurisation et un confort des modes actifs, l’augmentation de l’attractivité des transports publics, une belle verdurisation et surtout une amélioration de la convivialité de l’espace public", ajoute la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

Un projet plus vaste

Le réaménagement du square fait partie d’un plan urbanistique plus large. La Stib ambitionne de réaménager le boulevard de Smet de Naeyer, entre les avenues Charles Woeste et Guillaume De Greef, ainsi que des voiries à proximité (l’avenue des Démineurs, l’avenue Secrétin et une partie de la rue Jules Lahaye). Le rond-point serait dès lors transformé en carrefour.

© Stib

Dans une optique de simplification, l’arrêt du tram 62 au square Secrétin intégrera le "pôle multimodal" de l’arrêt "Cimetière de Jette" sur le boulevard de Smet de Naeyer. Le réaménagement complet du quartier devrait être terminé pour 2023.

© Stib

Conséquence des travaux de voirie déjà en cours : le tram 19 est interrompu entre les arrêts Miroir et Cimetière de Jette. La liaison est assurée par un T-bus. Le tram 62 circule quant à lui normalement. Les bus 14 et 88 sont déviés. Autre conséquence pour les automobilistes: la circulation est déviée de l’avenue Secrétin jusqu’au 29 mars prochain.