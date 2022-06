Le tronçon entre la chaussée de Ruisbroek et la rue André Baillon va faire l’objet d’un réaménagement. Le permis vient d’être accordé.

Chantier de grande ampleur en vue à Forest ! Bruxelles Mobilité et la Stib viennent de recevoir leur permis pour réaménager un long tronçon de la chaussée de Neerstalle, à savoir la portion de 1 km entre la chaussée de Ruisbroek et la rue André Baillon.

"Le projet découle de la nécessité de renouvellement les voies de tram sur la chaussée et inclus le réaménagement de l’espace public, de façade à façade", indique l’administration régionale. " Ces travaux qui démarreront cet été font aussi partie d’un plan de rénovation beaucoup plus large partant de la chaussée de Stalle jusqu’à la rue Zaman où les axes seront totalement revus pour le confort et la sécurité de tous les usagers", détaille la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

Il est prévu de rénover et élargir les trottoirs, de rénover les arrêts, d’installer 40 arceaux pour vélos, de planter septante arbres… La circulation sera pour rappel modifiée : une chaussée à sens unique pour les automobilistes, un contresens pour les trams. "Le nombre de places de stationnement est revu à la baisse, pour permettre une largeur du trottoir confortable partout", indique Bruxelles Mobilité.

Ce réaménagement s’inscrit également, pour son tronçon nord, dans le cadre du projet "Cœur de Forest", qui vise à revitaliser le centre historique de l’entité. " Neerstalle va faire peau neuve, plus sûre et mieux intégrée, une réelle amélioration du cadre de vie", ajoute Mariam El Hamidine (Écolo), bourgmestre de Forest.

Le chantier débute en juillet 2022, "tronçon par tronçon", en partant de la chaussée de Ruisbroek (non comprise). "Les travaux seront complètement terminés en décembre 2023", indique Bruxelles Mobilité.