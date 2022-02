Grande étape ce lundi dans le dossier du tunnel Annie Cordy, toujours dénommé Léopold II par la signalétique routière. La rénovation du plus long tunnel de Belgique vient de s’achever et l’infrastructure ne sera désormais plus fermée en soirée (sauf exceptions).

© D.R.

Lancés en 2018, ces travaux de rénovation du tunnel trentenaire ont eu de lourdes répercussions sur la mobilité automobile. Pendant une grande partie du chantier, la circulation a été interdite les nuits, de 22h à 6h, à l’exception du vendredi et du samedi. Des fermetures 24h/24 avaient eu lieu les mois de juillet et août 2018, 2019 et 2020, ainsi que lors de la première vague de coronavirus.

Depuis ce lundi, les automobilistes peuvent à nouveau emprunter le tunnel à toute heure. Seules quelques fermetures ponctuelles nocturnes auront encore lieu pour des raisons d’entretien et de test incendie, nous indique Bruxelles Mobilité.

Une inauguration en mai

Reliant la place de l’Yser à la basilique de Koekelberg, le tunnel fait 2,6 km de long, et accueille quotidiennement 60.000 véhicules. "La rénovation était nécessaire, comme dans les autres tunnels, en raison des dégradations", nous indique le porte-parole de la ministre Elke Van den Brandt (Groen), qui explique le retard par la crise sanitaire.

"Les travaux consistaient en une rénovation profonde, comprenant la réparation de la structure, la reconstruction de la chaussée et des abords, la réhabilitation et la construction des locaux techniques et de 17 nouvelles sorties de secours, ou encore l’étanchéité et la mise aux normes en matière de sécurité", indique dans un communiqué le consortium Circul 2020, regroupant les entreprises Besix, Jan De Nul Group, Equans, et Denys. Au total, 800 km de câbles ont été placés. De même, une nouvelle décoration orne désormais les murs.

© D.R.

© D.R.

Une inauguration festive est prévue en mai afin d’officialiser le changement de nom du tunnel, qui pour rappel a fait l’objet d’un vote populaire. Un hommage à la chanteuse est d’ailleurs prévu "au bout du tunnel". Les autorités de Ganshoren, à l’initiative de l’échevin Stéphane Obeid (MR), comptent en effet installer une statue d’Annie Cordy sur la future place, au bout de l’avenue Broustin, avec vue sur la Basilique.