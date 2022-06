C’est sans doute un des endroits où le tram bruxellois passe le plus proche des façades. La rue du Duc et la rue Georges et Jacques Martin, à Woluwe-Saint-Pierre, sont traversées par des rails de trams et voient passer les lignes 39 et 44 à quelques mètres seulement des habitations. Les véhicules en provenance du Parc de Woluwe quittent en effet l’avenue de Tervueren en effectuant un virage à angle droit pour entrer dans la rue Martin, et après quelques mètres, tournent une nouvelle fois à 90% pour rejoindre la trémie de la rue du Duc et pénétrer au cœur de la station souterraine Montgomery.