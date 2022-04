Comme chaque jeudi, les Lidars bruxellois ont effectué leur hebdomadaire, valse aux quatre coins de la ville-région. Ces dispositifs de répression resteront en place jusqu’au 28 avril.

À Schaerbeek, un radar a été installé sur la chaussée de Helmet, non loin du pont ferroviaire. Une zone où la vitesse est pour rappel limitée à 30 km/h. À Laeken, idem sur la drève Sainte-Anne, en face de l’École européenne. Dispositif répressif également présent à Berchem-Sainte-Agathe, sur l’avenue du Roi Albert.

À Forest, les amendes pleuvent rue Roosendael, à proximité de l’arrêt du même nom. Dans l’ouest, ça flashe aussi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Orban, avec un boîtier installé devant l’Athénée Royal Crommelynck.

Plus au sud, on retrouve un Lidar à Auderghem, chaussée de Wavre, entre la station Hankar et le boulevard du Souverain. Et enfin, c’est un classique : radar également présent sur le Ring dans le "virage de Drogenbos". Un conseil : respectez la vitesse en toutes circonstances.