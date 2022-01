Nombreux sont les projets et travaux dans la commune de Forest ces prochains mois ! Dans le quartier de l’Altitude Cent, un nouveau chantier est en cours à partir de ce lundi 10 janvier : l’avenue Alexandre Bertrand et la place de l’Altitude Cent sont fermées à la circulation par tronçon dans le cadre de travaux menés par la Stib.

La société régionale de transport public remplace en effet les rails sur la voirie jusqu’au coin de la rue Cervantes. Outre ce remplacement, “des adaptations seront également réalisées afin d’améliorer le bien-être des piétons et des voyageurs : les quais de tram et bus seront plus accessibles, les traversées piétonnes seront sécurisées ; certains endroits seront protégés par des oreilles de trottoir”.

© DEMOULIN BERNARD



Les travaux de pose de rails de l’avenue Alexandre Bertrand devraient durer jusqu’en avril prochain. Ceux du sud de la place de l’Altitude 100 auront lieu jusqu’au 7 février. Le chantier du nord de la place se passera quant à lui entre le 14 février et le 14 mars, avec également une partie prévue à la fin du mois de mai et début juin.

Des déviations prévues

Ce chantier a bien évidemment des implications sur la mobilité des automobilistes et des cyclistes. Le remplacement des rails impose forcément “la fermeture de la voirie à toute circulation, celle des riverains inclus”. Ces perturbations seront cependant échelonnées par tronçon.

Jusqu’à mi-avril, le tronçon entre la rue Cervantes et la place de l’Altitude Cent étant fermé à la circulation, les automobilistes sont dès lors invités à contourner la zone via l’avenue Jupiter, l’avenue Victor Rousseau, l’avenue Maréchal Joffre et la chaussée d’Alsemberg. Le sud de la place de l’Altitude Cent, c’est-à-dire les sorties donnant sur l’avenue Victor Rousseau, avenue des Armures, avenue Oscar Van Goidtsnoven et avenue Everard, étant fermé jusqu’à la mi-février, le rond-point ne peut être traversé jusqu’à cette date que de l’avenue Saint-Augustin à la rue de l’Escrime.

© Commune de Forest

“On va devoir modifier nos habitudes, mais ces travaux sont nécessaires. Il faut prendre son mal en patience. S’il y a des plaintes, il faut en informer la commune”, commente l’échevine forestoise Françoise Père (PS), en charge des Travaux publics.

Les bus passant par la zone sont également déviés.