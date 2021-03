Huit coussins berlinois et des potelets pour sécuriser la piste cyclable ont été installés ce jeudi. L'avenue Albert va maintenant pouvoir passer en zone 30.

Le 20 février dernier, Iwona, cycliste de 30 ans, perdait la vie après avoir été fauchée par un automobiliste sur l'avenue Albert, au niveau de l'arrêt de tram Berkendael à Forest.

Suite à l'accident une enquête de sécurité routière a été menée par Bruxelles Mobilité et une rencontre informelle a été organisée entre la ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt (Groen) et les habitants.

Des recommandations ont été faites et depuis ce jeudi, la Région a installé huit coussins berlinois, quatre par sens de circulation, avant chaque traversée piétonne afin de réduire la vitesse. Des potelets pour sécuriser la piste cyclable aux croisements ont été installés. Un marquage A23 a également été apposé pour indiquer un endroit spécialement fréquenté par les enfants.

© Bauweraerts

© Bauweraerts

La Région bruxelloise attendait de procéder à ces aménagements pour faire passer l'avenue Albert en zone 30. Les panneaux 50 vont donc pouvoir être enlevés.

"ll reste encore à améliorer la visibilité aux traversées piétonnes. Le stationnement qui obstrue le champ de vision va être remplacé par des arceaux vélos. Cela devrait être fait dans la quinzaine", explique Marie Thibaut de Maisières, porte-parole de la ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt (Groen).