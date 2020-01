Ce lundi, la locale forestoise de la CGSP prendra ses quartiers au 112 de la chaussée de Bruxelles dès 6h du matin. Jusque 12h30, elle empêchera le passage de tout le charroi. "Rien ne sortira ou n'entrera entre ces heures-là", assure Frédéric Vankeer, délégué permanent de la CGSP.

L'action de grève continuera l'après-midi autour d'un barbecue pour tous les participants, soit quelque 150 grévistes.

"Cette grève se fait dans la continuité de celle qui est faite à la Région", poursuite le délégué syndical. En même temps, une action sera organisée devant le CPAS de Forest, suivie d'une assemblée générale du personnel.

"Concernant le CPAS, on vient d'apprendre qu'ils n'engageront personne en 2020, alors qu'ils avaient promis le contraire. Il y a un manque d'effectif énorme chez les assistants sociaux." Du côté de l'administration générale, la CGSP qui représente 420 des 700 travailleurs réclame plus de valorisation pécunière, soit des chèques repas, un soutien financier pour une assurance complémentaire et des avantages auprès de l'hôpital du territoire. "Toutes les communes ont des avantages en plus, nous n'avons rien." Par ailleurs, le délégué syndical dénonce un taux d'absentéisme énorme dû à une détérioration du bien-être au travail.

Enfin, le syndicat demande la staturisation du personnel. "Seulement 23% des employés sont nommés. On veut plus de valorisation du personnel."