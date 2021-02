Vivaqua va intervenir cette année pour rénover le collecteur principal de l'avenue Van Volxem. Un vaste chantier qui devrait durer quatre ans. De leur côté, les membres du comité de quartier VanTroDel demandent que la Région profite de ce chantier pour aménager une piste cyclable séparée de la circulation automobile.

"Vu le plan good move qui fait de l’avenue Van Volxem une rue à 30km/h et vu le développement de la pratique du vélo, nous estimons nécessaire aujourd’hui de proposer un projet d’aménagement tourné vers le futur. L’avenue est large, plate et relie la gare du midi, le centre de Forest en direction du centre d’Uccle. Il devient essentiel de protéger les cyclistes, notamment les enfants se rendant dans les écoles toutes proches, dans les clubs de sports, les écoles de danse ou les musées. Et ce, d’autant que le nombre de projets immobiliers (et donc de nouveaux habitants) explose. Dans ce contexte sécuritaire, n’oublions pas non plus la sécurité des piétons", explique le comité dans le descriptif de la pétition qui vient d'être mise en ligne.

"Pour lutter contre la vitesse et pour améliorer la qualité de vie des riverains, nous demandons l’aménagement des carrefours (Wiels compris), le placement de coussins berlinois, des passages pour piétons en suffisance et la limitation à 30km/h des trams sur l’avenue de jour comme de nuit. Forest et Bruxelles méritent mieux que la piste cyclable actuelle, marquée et non respectée", précisent les membres du comité de quartier.