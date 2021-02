Beliris a présenté ce jeudi le vaste projet de rénovation du parc Jupiter, situé avenue Jupiter à Forest. L’aménagement de cet espace vert datant des années 50 et 60, les travaux permettront de mieux répondre aux besoins des personnes qui le fréquentent quotidiennement.

Le projet prévoit la rénovation des chemins existants, fortement érodés, pour plus de confort pour les joggeurs et promeneurs. Diverses zones d’infiltration au cœur du parc seront créées pour gérer au mieux les eaux de ruissellement et éviter de rejeter l’eau de pluie à l’égout.

Le panorama avec ses murets et sa table d’orientation sera restauré. Les enfants et adolescents de tout âge profiteront d’un nouveau terrain multisports, d’un mur d’escalade et d’une plaine de jeux flambant neuve. Le projet prévoit aussi l’installation de nouveaux bancs et poubelles pour créer un espace accueillant et sécurisant.

Au centre du parc, plusieurs initiatives citoyennes seront soutenues en créant les aménagements nécessaires : un verger et un potager collectif. Enfin, la végétation sera revalorisée avec des plantations favorisant la biodiversité en milieu urbain et une meilleure gestion de l’ensoleillement.

Le budget travaux pour le parc Jupiter, est estimé à 1 million d’euros. Ce montant est financé par Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles, qui assurera également la maitrise d’ouvrage en concertation étroite avec la commune de Forest et les responsables du patrimoine.

L’enquête publique a démarré le 9 février 2021 et se clôture le 10 mars. La commission de concertation a lieu le 30 mars 2021. Les travaux devraient débuter fin 2022 ou début 2023, selon la date de réception du permis. Une seconde enquête publique sur le Parc Duden devrait également démarrer dans les prochaines semaines.