Mai est traditionnellement le mois du vélo à Forest. L'année dernière, le traditionnel Vollenbike, sur la place Saint Denis, a dû être reporté à septembre en raison de la crise sanitaire. Cette année, l’édition sera une nouvelle fois un peu particulière, et adaptée aux mesures de protection contre le Covid.

Les enfants de quatre écoles de Forest sont invités à relever le Vollenbike Challenge. L’objectif : utiliser autant que possible le vélo pour se rendre à l’école. Les écoles La Preuve par 9, Arc-en-ciel, Saint-Antoine et Sint-Augustinusschool ont ainsi décidé de relever le défi.

Des formations, élaborées par l’ASBL Pro Vélo, sont prévues au sein des établissements participants afin que tous les enfants puissent participer au Vollenbike Challenge.

Les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants à vélo seront également invités à participer à des formations. Elles auront lieu le samedi 8 mai entre 14h et 16h30 et les mercredis 5 et 12 mai, de 14h à 16h30. Les écoles participantes pourront également bénéficier d’ateliers de réparation pour les vélos. Le 31 mai, à la fin du Challenge, chaque école établira un décompte du nombre de déplacements à vélo et sera invitée à battre son record en 2022

"C’est la 6e année que l’équipe du service mobilité organise le Vollenbike", explique Esmeralda Van den Bosch, échevine de la mobilité à Forest. "Les objectifs de l’événement – soutenu par la Région bruxelloise - sont nombreux : faire découvrir les avantages du vélo comme mode de déplacement, former et accompagner à la bonne utilisation du vélo, partager le plaisir de découvrir la ville à deux-roues, etc."

Pour cette édition, un focus est fait sur les trajets domicile- école "parce que nous constatons qu’il y a un grande volonté de la part des enfants et des professeurs à se mettre en selle, et que nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre pour changer nos habitudes de déplacement sur les trajets domicile-école", précise l'échevine.

Enfin, le mercredi 26 mai, de 14h à 18h, la place Saint-Denis accueillera un grande bourse aux vélos. "The place to be" pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent vendre un vélo ou en acquérir un de seconde main.