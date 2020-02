Les riverains ne sentent pas en sécurité, même sur les passages cloutés.

Une vingtaine de personnes se sont réunies ce matin à hauteur du boulevard Guillaume Van Haelen, à Forest. Pendant près de deux heures, elles ont traversé les passages pour piétons de manière intempestive afin de faire ralentir les voitures. "De nombreux automobilistes ne respectent pas les limites de vitesse et rendent la zone dangereuse pour les piétons. Les riverains ne se sentent pas en sécurité", explique Alain Forthomme, bruxellois présent ce matin.

Les citoyens présents répondaient à un appel posté sur Facebook : "Parce qu'il y a eu des piétons blessés, parce qu'il est dangereux de le traverser, parce que le traverser s'accompagne souvent d'un sentiment d'insécurité, parce que les aménagements se sont arrêtés ou ont été mal faits, parce que les voitures y roulent souvent trop vite, parce que les conducteurs-trices de voitures ne voient pas bien les piétons, parce qu'ils/elles ne sont même pas certain.e.s de la vitesse maximum autorisée sur ce boulevard, parce que ça fait des années que nous sommes nombreux.ses à réclamer des aménagements efficaces et des sanctions sérieuses et pour attirer l'attention, conscientiser, mieux comprendre les raisons de cette insécurité et de ce sentiment d'insécurité et y remédier. Bref, pour que ça bouge! Pour que les enfants puissent aller à l'école à pied, pour que les personnes à mobilité réduite osent sortir de chez elles, pour se déplacer à pied avec plaisir, pour plus de bien-être dans le quartier : Première masse critique piétonne au boulevard Van Haelen le JEUDI 6 février. On traversera le boulevard en toute régularité, sur les passages piétons."