Le conseil communal de Forest a adopté mardi soir à l’unanimité une motion demandant le renforcement de l’offre de transport en commun et la prolongation du métro vers le square des Héros à Uccle. La motion déposée par le MR a été cosignée par Défi, le CDH, le PS et Ecolo.

Les conseillers communaux plaident d’une même voix pour une amélioration de la desserte de Forest en transports en commun, par le biais de meilleures fréquences – notamment en soirée et le week-end – et de nouvelles lignes, avec une attention toute particulière pour les quartiers encore mal desservis. Ils réaffirment également leur volonté de prolonger le tram 7 afin de relier en tram le bas et le haut de la commune.

Concernant la prolongation du métro, parmi les pistes envisagées par la région, le conseil communal forestois souhaiterait creuser la piste d’un tracé vers le Square des Héros, via Tournoi et Roosendael.

"Cette proposition permettrait d’encourager l’inter-modalité et permettrait de lutter contre le trafic de transit. Par ailleurs, il faut repenser nos gares en pôles multimodaux, avec en particulier des emplacements de stationnement pour vélo sécurisés", explique Cédric Pierre-De Permentier, chef de groupe de l'opposition MR.

Marc Loewenstein (DéFI) et Laurent Hacken (CDH) rappellent leur volonté que "la Région associe étroitement notre commune aux diverses réflexions qui précédent, notamment en ce qui concerne l’ensemble des tracés et itinéraires sur son territoire, et veille à consulter la population sur ceux-ci."

Pour Nadia El Yousfi (PS) et Evelyne Huytebroeck (Ecolo), "une attention particulière sera portée sur l’aménagement des talus des chemins de fer afin d’y intégrer des pistes cyclables et piétonnes sécurisées."

La motion votée par le conseil communal s’inscrit dans la suite d’une motion semblable votée à Uccle, également à l’unanimité.