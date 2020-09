A Forest, un tronçon de l'avenue Kersbeek est désormais limité à... 5 km/h. La limitation n'est que temporaire, le temps que le chantier en cours se termine mais pose malgré tout question : est-ce légal ? "Il n'y a pas de règle particulière à ce niveau-là donc oui, c'est bien légal. C'est une limitation de vitesse qui peut par exemple être en vigueur dans certains parkings d'hôpitaux ou de grandes surfaces", explique Benoit Godart, le porte-parole de Vias.

Si cette vitesse maximale de 5 km/h est donc bien légale, est-elle applicable ? "5 km/h, c'est la vitesse d'un piéton. Ce n'est pas possible pour les voitures de rouler aussi lentement donc c'est un peu bizarre. Il aurait mieux valu mettre une limite que l'on peut respecter, d'autant qu'on ne flashe pas à 5 km/h, ça n'existe pas. Toutes ces limitations de chantier sont un peu délicates car peu de monde les respecte et si vous les respectez, vous vous faites talonner. Il aurait fallu imposer le 30 km/h ou descendre à 20 km/h si c'est déjà une zone 30 mais en-dessous, ça me parait difficile."

De son côté, la commune confirme qu'il s'agit d'un chantier communal. "La couche d'usure n'est pas encore placée donc les taques d'égout ressortent. On roule actuellement sur la sous-couche. Il faut encore placer environ 4 cm de couche. Pour éviter que les personnes ne roulent trop vite et crèvent leurs pneus, nous avons mis un panneau 5 km/h", précise le cabinet du bourgmestre.