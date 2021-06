En mars, la commune de Ganshoren a lancé une enquête publique pour le réaménagement de l'axe routier qui traverse la commune et qui relie l'avenue Charles Quint à l'avenue Exposition Universelle. Cet axe est une succession de plusieurs rues de Brouckère - Goedefroy - place Reine Fabiola - Sergent Sorensen et Beeckmans.

Trois scénarios, rédigés autour de trois impératifs, des arbres, des pistes cyclables et des passages piétons, ont été proposés aux riverains. Les habitants avaient jusqu'au 25 mars pour envoyer leur formulaire. Le conseil a eu les résultats en mai et l'opposition a interpellé le Collège à ce sujet lors du conseil communal du 24 juin. "La problématique du stationnement n'a pas été abordée dans ce scénario, c'était l'un des derniers critères proposés aux riverains, déplore Ivan Ficher, conseiller communal Ecolo. On pourrait supprimer davantage de places de stationnement.. Il y a quatre espaces pour les voitures sur cet axe. Les deux voies plus les places de stationnement sur les côtés. Il n'y a pas plus d'espace ni plus de confort pour les piétons et les cyclistes. Les vélos passeront entre les voitures et certains trottoirs seront rétrécis. Il y a des commerces locaux, des écoles, une bibliothèque. Les gens devraient pouvoir s'y rendre à pied. Des enfants dès 10-12 ans vont à l'école à pied. Cet axe routier n'est pas sûr pour toutes ces personnes. C'est une autoroute urbaine. 10 000 véhicules motorisés par jour passent sur cette route et ne s'arrêtent pas".

Pour le conseiller communal de l'opposition, le scénario retenu par le Collège n'est pas assez ambitieux. "Il n'y a aucune vision pour le monde de demain, pour nos enfants. C'est un choix d'il y a 30 ans pas d'aujourd'hui. Le Collège manque de volonté politique. Il faut décourager le trafic de transit sur ces rues. Nous proposons de couper cet axe à certains endroits, de mettre plus de chicanes, des écluses pour les bus et véhicules de secours".

Pour l'édile écologiste, la transformation de cet axe devrait s'imbriquer dans un cadre plus large de plan de mobilité communal. "Ce plan n'est pas encore lancé. Proposer des transformations pour cet axe avant de réfléchir à toute la mobilité à Ganshoren c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faudrait d'abord freiner le trafic de transit dans la commune, changer le sens de circulation dans certaines rues avant de procéder la transformation de ce tracé. Les riverains méritent une rue plus apaisée".

Pour l'échevine de la Mobilité Magali Cornelissen (MR), la vision de Ecolo-Groen n'est pas la même que celle du Collège. "Leur vision de la mobilité est pour nous de l'immobilité. Ecolo-Groen aimerait fermer la rue aux voitures et créer un piétonnier au niveau de la place Fabiola et du parking de la piscine Nereus. C'est grotesque. Il y a deux lignes de bus qui empruntent cet axe. Les empêcher de rouler revient à pénaliser les gens qui n'ont pas de voiture ou de vélo. Ganshoren est déjà une commune mal desservie en transport alors empêcher de rouler les seules lignes de bus n'est pas une bonne idée.

"Pour nous la mobilité est un juste équilibre entre tous les modes de transports entre tous les usagers, précise l'échevine de la mobilité. On doit encourager le pratique du vélo mais pas au détriment des automobilistes. Une partie des gens ne peuvent pas se passer de voitures, il y a les entrepreneurs, les personnes âgées, les familles avec des enfants en bas âge. A l'heure actuelle, il n'y a aucune infrastructure pour les cyclistes. Dans le scénario, retenu par les riverains et acté par la Région et la commune, il y aura deux pistes cyclables de chaque côté. Nous nous conformons au plan de mobilité Good Move. Ce tronçon permet de se rendre d'un quartier à un autre, d'une commune à une autre. Il n'y a pas de pôle commercial à Ganshoren. On ne peut pas empêcher les gens de se rendre place Miroir à Jette par exemple ou aux Berchemois de passer par là pour amener leurs enfants à l'école. On ne veut pas bloquer la circulation inter communale. En revanche, pour décourager les navetteurs et ralentir la circulation sur ce tronçon, c'est sur la porte d'entrée de Bruxelles, l'avenue Charles Quint qu'il faut agir. Si cette avenue est mieux aménagée pour le trafic de transit, les gens extérieurs n'auront plus à emprunter l'axe de Brouckère - Goedefroy - place Reine Fabiola - Sergent Sorensen et Beeckmans."