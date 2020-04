Le gouvernement bruxellois a approuvé ce jeudi la généralisation de la zone 30, hors voiries structurantes.

Dans le cadre du projet Ville 30, dont le projet a été approuvé par le gouvernement ce jeudi, la Région a demandé à l’ensemble des communes de transmettre leur avis sur les voiries qui demeuraient à 50 km/h.

Le collège ucclois vient d’approuver pareille liste. Elle sera proposée au vote du conseil communal le 23 avril et doit être transmise à la Région pour fin avril. Le gouvernement régional devra ensuite se prononcer.

"La très grande majorité des voiries passera à 30km/h au 1er janvier 2021. Avec la proposition sur la table, ce serait notamment le cas de la chaussée de Saint-Job, du Dieweg, des squares des Héros et Marlow, des avenues des Statuaires, Latérale ou de Ligne ou de la rue du Bourdon. Cette importante extension est très positive pour la sécurité routière et la qualité de vie dans les quartiers, ce sera moins de nuisances sonores et davantage de convivialité", se réjouit Thibaud Wyngaard (Ecolo), échevin de la Mobilité.

Uccle propose de ne maintenir à 50 km/h que les axes suivants : Av. Albert, ch. d’Alsemberg (en partie), av. Brugmann, rue du Château d’Or, av. De Fré, av. Dolez (en partie), rue Engeland (une toute petite partie), av. des Hospices, av. Jean et Pierre Carsoel (en partie), ch. de la Hulpe (en partie), drève de Lorraine, av. de Messidor (en partie), av. du Prince d’Orange, drève Saint-Hubert, rue de Stalle (en partie), av. Van Bever, ch. de Waterloo (en partie), av. Churchill et Wolvendael.

"Le choix opéré repose sur différents critères : le niveau de hiérarchisation dans le plan régional Good Move, le fait que l’axe considéré est prévu pour le trafic de transit et/ou comme limite de maille, le passage des lignes de transport en commun, et l’adéquation du profil de la rue à ce régime de vitesse. Il est le fruit d’un travail approfondi de la cellule mobilité, en concertation étroite avec les services de police", précise Thibaud Wyngaard.

"Nous avons travaillé sans dogmatisme. La proposition, contient un régime plus cohérent et plus clair sur le territoire ucclois. Il est logique de conserver certains axes comme De Fré ou Brugmann à 50km/h. Nous veillerons à ce que les limitations de vitesse y soient effectivement respectées. Rappelons que c'est la Région qui a le dernier mot en la matière, nous avons cependant pu obtenir une série de modifications de bon sens, même si j'aurais personnellement préféré, tout comme il y a longtemps, quand nous sommes passés de 60 à 50km/h, que le choix alternatif du 40km/h soit possible, ce qui aurait été plus réaliste. Reste à la Région de donner aux communes les moyens de ses ambitions pour faire respecter les mesures, l'incantation ne suffira pas", explique de son côté Boris Dilliès (MR), bourgmestre d'Uccle.

Le bourgmestre et le premier échevin rappellent aussi que la situation n'est pas figée dans le marbre. Il se pourrait que l'on se rende compte, sur le terrain, que le régime de vitesse retenu ne convienne pas dans l’une ou l’autre rue et qu'il soit modifié à l’avenir.