Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet et le président du Comité de pilotage RER Jean-Pierre Hansen annoncent de nouveaux budgets pour boucler le projet. Ils promettent un train toutes les 15 minutes sur la ligne Ottignies-Bruxelles en 2026.

Mis en pause pendant plus d’un an, le comité de pilotage RER s’est réveillé vendredi dernier. Sous la houlette de Jean-Pierre Hansen, reconduit par le ministre de tutelle Georges Gilkinet (Ecolo), ce comité réunissant les cinq sociétés de transport (SNCB, Infrabel, De Lijn, Tec, Stib) et les quatre ministères de la Mobilité (trois régionaux et le fédéral) a balisé les priorités et, surtout, fixé un objectif de réussite clair. Pour La Dernière Heure - Les Sports, le ministre de la Mobilité et le président du comité de pilotage RER dévoilent leurs ambitions.

(...)