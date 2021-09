Pour se déplacer d’un point A à un point B au sein de la capitale, on pense généralement à la voiture, au métro, au tram, au bus, au Villo, à la trottinette électrique, etc. Très rarement au train. Seuls 3 % des voyages intrabruxellois sont effectués en train.

Une situation que Georges Gilkinet (Écolo), ministre fédéral de la Mobilité, entend rectifier. "Le ferroviaire est une partie de la solution aux enjeux de la mobilité. Le réseau bruxellois est trop peu connu et je veux le développer."

La Région de Bruxelles-Capitale a en effet pas moins de 35 gares ferroviaires. La dernière en date : celle d’Anderlecht, inaugurée en décembre 2020. La prochaine : Moensberg (dans la commune d’Uccle), dont l’inauguration est confirmée pour 2024. Avec également d’ici là une série de rénovations prévues : en 2022 à Berchem-Sainte-Agathe et Watermael, en 2023 à Bruxelles-Nord, et en 2024 à Bockstael, Boondael, Boitsfort, Meiser, Saint-Job et Uccle-Callevoet.

Bref, de multiples chantiers à l’agenda, mais également "une augmentation de la fréquence", assure le ministre. À ce jour, 700 trains desservent déjà Bruxelles grâce à l’offre S via les 144 gares autour de Bruxelles et la trentaine de gares bruxelloises…

Le réseau ferroviaire est relativement peu utilisé par les Bruxellois pour leurs déplacements à l’intérieur de la Région. Est-ce normal ?

"Trop peu de gens se déplacent effectivement en train à l’intérieur de Bruxelles. Avec le potentiel du réseau ferroviaire, on peut doubler le nombre de déplacements intrabruxellois en train. On a, par exemple, trois gares à Uccle qui peuvent être utilisées davantage. On a six trains par heure vers le centre à partir de Jette. On peut par exemple relier Jette à la gare de Bruxelles-Schuman en 13 minutes. Essayez en voiture, en tram, en bus, comme vous voulez, c’est imbattable."

Pourtant, malgré ces avantages, les Bruxellois semblent toujours bouder le train. Que proposez-vous ?

"L’offre est une partie de la solution. On est dans une dynamique d’augmentation de la fréquence. Dans le cadre du plan Boost mis en application dès mon entrée en fonction, on a donné 20 millions d’euros pour améliorer le réseau, avec notamment le renouvellement de la ligne 28, la gare d’Anderlecht, etc. Il faut plus de trains le matin et le soir et, bien sûr, mieux faire connaître ce qui existe déjà. On a actuellement une offre sous-exploitée."

En février dernier, les différents opérateurs de transport ont enfin lancé le Brupass. Quel est le bilan ?

"On sort d’une année atypique avec la crise du Covid, et il est bien trop tôt pour tirer un bilan définitif du Brupass. On parle de ce dossier depuis 20 ans et nous l’avons enfin développé. On peut désormais, avec un seul ticket, prendre tous les transports : c’est vraiment la formule de l’avenir. Je rappelle qu’actuellement on a le Brupass (ticket valable chez tous les opérateurs sur le territoire de la Région et quelques stations périphériques, NDLR) mais aussi le Brupass XL (rayon de 11,5 km, NDLR). On a d’ailleurs demandé au comité de pilotage RER d’étudier une extension à 30 kilomètres autour de Bruxelles."

Un Brupass XXL alors ?

"On peut dire ça comme ça, oui. Mais c’est un projet pour la fin de la législature. On doit d’abord faire une évaluation du Brupass, lui permettre de faire sa maladie de jeunesse et tirer les leçons. Mais je pense qu’il faut à terme une intégration tarifaire sur l’ensemble du territoire. Il faut se placer dans une optique de coopération, et je travaille actuellement avec la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt pour améliorer les interactions entre les différents transports en commun. La Stib, De Lijn, les Tec sont des partenaires."

Et quid du RER, tant attendu ?

"Les travaux se poursuivent. On augmente déjà la fréquence des trains avec de nouveaux points d’arrêt. Le RER apparaît touche par touche, coup de pinceau par coup de pinceau. On met déjà à profit les investissements réalisés. Quand le RER sera entièrement là, on ne l’aura pas vu, car on le construit petit à petit."

La date de 2028 pour l’aboutissement du projet est-elle confirmée ?

"Oui, car les budgets sont là, les travaux sont en cours."