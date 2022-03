Lancé depuis plus de 20 ans, initialement prévu pour 2012, mais toujours inachevé. Le RER sonne aux oreilles de nombreux citoyens comme "un projet dont on ne verra jamais la fin", une mauvaise blague qui a trop duré… Pourtant, et les navetteurs le savent : les chantiers sont légion sur le réseau ferroviaire brabançon. Création de voies, rénovations de quais, construction de gares, etc. Car oui, malgré le brouillard communicationnel autour du projet, le RER est bel et bien sur les rails et avance petit à petit.

"Je suis étonné du nombre de personnes qui parlent du RER comme du monstre du loch Ness. Car le RER est déjà là, dans une grande partie. Mais il y a un enjeu de communication énorme", reconnaît le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), qui "déplore certains choix du passé" qui ont retardé le RER au profit d’autres projets "qui ne sont plus de ce temps" comme, entre autres, la gare de Mons.

(...)