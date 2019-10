L'objectif : permettre aux Bruxelloises qui se sentent plus en sécurité avec des femmes de disposer d'un service adapté.

Dix euros pour un trajet en taxi le samedi de 21h à 4h du matin à Bruxelles : c'est ce que propose Girl's ride aux Bruxelloises. Comme son nom l'indique, le service est en effet adressé aux femmes et est entièrement géré par des femmes. "On veut permettre à toutes celles qui le désirent de se faire conduire tous les samedis soir par des filles dans la capitale", annonce l'initiatrice du projet sur Instagram.

La jeune femme se décrit comme une étudiante de 24 ans qui a décidé de lancer girl's ride dans une démarche positive. "L'indépendance des femmes ainsi que leur bien être au sein de la société est ma plus grande préoccupation. De plus, mon expérience personnelle me prouve tous les jours qu'il est parfois difficile de se sentir en sécurité", explique-t-elle.

Actuellement, Girl's ride est un service de particulier à particulier. Deux conductrices en font pour l'instant partie. "Nous sommes surprises de l'ampleur que prend notre initiative mais très fières du projet et des retours positifs que nous avons eu. Afin de proposer un service optimal, la mise en place prendra plus de temps que prévu."