L'objectif vise à réduire le trafic de transit, en proposant un plan de circulation, en privilégiant les modes de déplacement actifs et les transports en commun et en améliorant la qualité de vie de ses habitants.

Dans le cadre du plan Good Move, les communes de Saint-Gilles et Forest ont été sélectionnées par la Région bruxelloise pour mettre en place une maille apaisée. Dans ce contexte, les deux entités ainsi que la Région bruxelloise invitent la population à se prononcer sur un nouveau plan de circulation. La première phase en cours actuellement est celle du diagnostic. L’enquête destinée à récolter l’expérience des citoyennes et citoyens est en ligne pour le moment.

L'objectif vise à réduire le trafic de transit, en proposant un plan de circulation, en privilégiant les modes de déplacement actifs et les transports en commun et en améliorant la qualité de vie de ses habitants.

Saint-Gilles et Forest sont des communes denses et animées qui bénéficient de nombreux commerces et espaces publics centraux, tels que le Parvis Saint-Gilles, le Parvis Saint-Antoine, le parc de Forest, la Barrière de Saint-Gilles, la place Maurice Van Meenen et son hôtel de ville, la place Albert, etc. Cependant, la qualité de vie des habitantes et habitants est impactée par un trafic intense, qui traverse le quartier sans s’y arrêter.

"L’objectif est de créer des rues et des places où il fait bon vivre, où tout le monde, y compris les enfants et les personnes moins mobiles, peut se déplacer de manière autonome dans un environnement calme et sain, peut marcher et faire du vélo sans danger, où les transports en commun sont facilement accessibles, où l’on peut rentrer et sortir en voiture sans que ce mode de déplacement ne soit dominant", explique Catherine Morenville, échevine de la Mobilité à Saint-Gilles.

Concrètement, la définition du Contrat Local de Mobilité "ParviS" va se dérouler en trois phases : le diagnostic de la situation actuelle, la proposition de scénarios et la sélection d’un scénario préférentiel. Dans ce contexte, une enquête a été mise en ligne ce vendredi afin de permettre aux habitants concernés de donner leur avis sur leur quartier.

Par la suite, les avis de toutes et tous seront analysés et étudiés afin de permettre au groupe de travail technique, composé des techniciens et techniciennes des communes, de Bruxelles Mobilité et du bureau d’étude indépendant TRIDÉE, de disposer de la meilleure vue d’ensemble pour proposer des scénarios basés sur la réalité du terrain.

Dans un second temps, le nouveau plan de circulation sera mis en œuvre et des interventions seront menées sur le terrain.