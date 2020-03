Les experts déplorent l’absence de données chiffrées dans le plan GoodMove, approuvé hier par le gouvernement bruxellois.

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert pour le plan GoodMove, le plan régional de mobilité, hier matin. Ce plan définit les grandes orientations politiques dans le domaine de la mobilité pour les dix prochaines années. L’objectif est de mettre en place 50 mesures concrètes d’ici 2030 afin de donner plus de place à la mobilité douce dans la capitale.

Du côté de Beci, la Chambre bruxelloise du commerce, on déplore néanmoins l’absence de budget spécifique. "Le plan Iris 2 était tout simplement irréaliste et s’est soldé par un échec. On nous présente maintenant son successeur, le plan GoodMove, mais on constate qu’aucune des 50 mesures phares n’est chiffrée. Et l’on ne connaît pas les priorités du gouvernement", explique Isha Lambrechts, conseiller mobilité au sein de Beci. "Il est irréaliste de pouvoir concrétiser ces 50 mesures en 10 ans. Il faut les hiérarchiser, définir quelles sont les priorités, chiffres à l’appui, ce qui fait ici défaut."

Renseignements pris au cabinet du ministre des Finances Sven Gatz (Open VLD), on explique que les discussions pour l’ajustement budgétaire 2020 commenceront la semaine prochaine. "Les 50 mesures phares doivent faire l’objet d’une analyse individuelle par le gouvernement afin de décider de l’octroi des budgets pour chacune d’elles. Et un budget spécifique doit être dégagé."

Selon Isha Lambrechts, les objectifs présentés dans le plan régional sont louables mais les moyens pour y parvenir manquent de cohérence. "Il y a des choses très bien et pour lesquelles tout le monde est évidemment d’accord, comme le fait d’atteindre zéro tué sur les routes à l’horizon 2030. Le fait de vouloir encourager la mobilité douce et de diminuer les embouteillages est également positif, mais au niveau budgétaire, c’est le néant. Par exemple, le fait de développer l’application MaaS (Mobility As A Service, qui doit à terme rassembler tous les moyens de transport pour aller d’un point A à un point B sur une plateforme unique, NdlR) est une bonne chose mais le développement de cette technologie a un coût qui n’est pas connu. Or on sait que les budgets ne sont pas extensibles", ajoute Isha Lambrechts.

L’une des mesures phares du gouvernement est de généraliser la zone 30 - hors voiries structurantes - au 1er janvier 2021. Mais ce délai semble trop court pour notre interlocuteur. "Pour que cette zone 30 soit une réussite, il est indispensable de dès maintenant penser aux réaménagements des voiries. Si les autorités veulent simplement placer une signalétique indiquant la zone 30, la mesure ne sera jamais respectée. Or on ne voit toujours rien venir", s’inquiète Isha Lambrechts.